Pertamina Patra Niaga Gelar MyPertamina Pasar Rakyat 2025, Yuk Datang!

jpnn.com, JAKARTA - MyPertamina mengajak masyarakat untuk merayakan kemerdekaan bersama MyPertamina Pasar Rakyat 2025 yang digelar di Tangcity Mall, pada 23–24 Agustus 2025.

Mengusung tema Pesta Meriah, Hadiah Melimpah, acara ini terbuka gratis untuk semua pengunjung dengan syarat wajib menunjukkan aplikasi MyPertamina.

MyPertamina Pasar Rakyat ini menghadirkan konsep bazaar dan hiburan. Selain itu, salah satu kegiatan yang paling ditunggu adalah Semifinal ajang Bright Gas Cooking Competition Jakarta.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Gelar Semifinal Bright Gas Cooking Competition 2025 di Tangerang

Sebanyak 30 peserta terpilih akan berkreasi menghadirkan menu istimewa nusantara dengan bahan sederhana, sembari memperkenalkan penggunaan Bright Gas yang aman, praktis, dan efisien.

Di hari pertama, panggung akan diguncang oleh Feel Koplo dengan remix khasnya yang siap membuat pengunjung bergoyang bersama.

Sementara di hari kedua ada Yovie & Nuno yang menghadirkan lagu-lagu romantis untuk menutup acara dengan penuh kenangan.

MyPertamina Pasar Rakyat juga menyuguhkan berbagai aktivitas yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari tebus murah paket sembako untuk meringankan beban belanja rumah tangga, Bazaar UMKM lokal dan mitra binaan Pertamina sebagai dukungan nyata bagi pelaku usaha kecil dan juga komunitas sahabat istimewa difabel.

Selain itu berbagai lomba yang pendaftarannya sudah dibuka sejak beberapa waktu lalu akan menambah keriuhan acara ini, mulai dari lomba menggambar dan fashion show anak, kompetisi band, tari tradisional, dance K-Pop, dan lomba remote control juga akan menambah semarak acara.