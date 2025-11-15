Pertamina Patra Niaga Gelar Pengundian MyPertamina Tebar Hadiah Periode 3 di Malang

jpnn.com, MALANG - Pertamina Patra Niaga kembali menghadirkan kejutan bagi pelanggan setia melalui program MyPertamina Tebar Hadiah (MTH) Periode 3 yang digelar di Kota Malang.

Pengundian hadiah dilakukan secara langsung dengan menghadirkan perwakilan Manajemen Pertamina Patra Niaga, Dinas Sosial (Dinsos), Kementerian Sosial (Kemensos), serta notaris sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses undian.

Program MyPertamina Tebar Hadiah merupakan bentuk apresiasi Pertamina Patra Niaga kepada pelanggan yang telah setia menggunakan aplikasi MyPertamina dalam bertransaksi produk-produk Pertamina.

Melalui program ini, pelanggan berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik dengan menukarkan poin hasil transaksi yang dikumpulkan di aplikasi.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini terus meningkat, terbukti dengan total 1,4 juta kupon yang berhasil ditukarkan oleh 13 ribu pengguna MyPertamina di seluruh Indonesia selama periode ketiga ini.

Pada periode ketiga ini, hadiah yang diundi sangat istimewa. Para peserta memiliki kesempatan untuk membawa pulang satu paket Haji Furoda untuk dua orang, satu unit mobil Honda HR-V, serta tiga paket umrah masing-masing untuk dua orang.

Tidak hanya itu, hadiah menarik lainnya, seperti dua unit motor Vespa iSprint, dua unit iPhone 16 Pro, dan dua unit laptop MacBook Pro M4 juga turut diundi.

Selain hadiah utama, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan 20 logam mulia seberat 1 gram, 20 E-Voucher MyPertamina senilai Rp 500 ribu, serta 25 E-Voucher MyPertamina senilai Rp 250 ribu bagi pelanggan beruntung lainnya.