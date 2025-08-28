Pertamina Patra Niaga Gelar Pertamax Turbo Drag Fest 2025 Putaran II, Banjir Diskon & Hiburan

jpnn.com, TASIKMALAYA - Pertamina Patra Niaga menghadirkan Pertamax Turbo Drag Fest 2025 Putaran II yang akan berlangsung pada 30–31 Agustus 2025 di Lanud Wiriadinata, Tasikmalaya.

Setelah sukses membuka musim Putaran I dengan 385 starter yang berlaga di Lanud Gading, Yogyakarta pada Juli lalu, ajang balap bergengsi ini kini siap menyapa Tasikmalaya dengan menghadirkan ribuan pecinta motorsport, ratusan pembalap, dan berbagai hiburan menarik bagi masyarakat.

Memasuki Putaran II di Tasikmalaya, kompetisi semakin bergengsi dengan mempertandingkan 21 kelas drag bike dan drag race di lintasan 201 meter dan 402 meter, mulai dari bracket amatir hingga kelas FFA profesional.

Ratusan pembalap siap memperebutkan total hadiah ratusan juta rupiah, termasuk hadiah eksklusif berupa VIP Royal Box Ticket Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 untuk Juara Umum.

“Antusiasme luar biasa di Putaran I menjadi sinyal bahwa olahraga otomotif, khususnya drag race dan drag bike, punya penggemar yang besar. Pertamax Turbo Drag Fest bukan hanya adu cepat, tetapi juga ruang kolaborasi untuk membangun energi positif motorsport sekaligus menggerakkan UMKM lokal,” ujar Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto.

Selain menyuguhkan ajang balapan, Pertamax Turbo Drag Fest Tasikmalaya akan menghadirkan berbagai hiburan untuk pengunjung, mulai dari Turbo Ultimate Experience MotoGP Simulator, pameran komunitas mobil proper, bazaar UMKM dan food truck, hingga konser musik Shaggydog bersama band lokal Tasikmalaya.

Semua bisa dinikmati gratis hanya dengan menunjukkan aplikasi MyPertamina.

Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati program sosial dan promo menarik seperti Tebus Murah Sembako yang membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, program Tukar Minyak Jelantah Jadi Rupiah, program tukar 1 botol plastik dan mendapatkan 5 Poin MyPertamina, serta promo diskon hingga 25 persen dan merchandise eksklusif untuk setiap pembelian pelumas Pertamina Enduro dan Fastron.