Pertamina Patra Niaga Gelar Sosialisasi Penggunaan LPG Aman

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menggelar Sosialisasi Penggunaan LPG Aman bagi rumah tangga dan pelaku UMKM di wilayah Jakarta Timur dalam memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penggunaan LPG yang aman, serta langkah penanganan darurat guna meminimalkan risiko kejadian yang tidak diinginkan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan materi mengenai cara pemasangan regulator LPG yang benar, pengecekan kondisi selang dan tabung, langkah mitigasi apabila tercium bau gas, hingga praktik simulasi pemadaman api secara sederhana dan aman.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria mengatakan edukasi keselamatan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan risiko di lingkungan masyarakat.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat, khususnya Bapak dan Ibu pelaku UMKM, semakin memahami penggunaan LPG secara aman dalam aktivitas sehari-hari. Mulai dari pemasangan regulator yang tepat, penempatan tabung dan selang yang sesuai standar, hingga langkah cepat yang perlu dilakukan apabila terjadi kondisi darurat,” ujar Satria.

Satria menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mengedepankan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) tidak hanya di lingkungan operasional, tetapi juga di tengah masyarakat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menambahkan edukasi keselamatan penggunaan LPG merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memastikan distribusi energi, tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga aman digunakan oleh masyarakat.

“Sebagai entitas yang mendistribusikan energi hingga ke tingkat rumah tangga dan UMKM, Pertamina Patra Niaga memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas bersama. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami ingin memperkuat literasi keselamatan masyarakat dalam penggunaan LPG sehingga manfaat energi dapat dirasakan secara optimal dan aman,” tutur Roberth.