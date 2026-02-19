Pertamina Patra Niaga Gelar Upskilling Konservasi Pesisir di Pulau Untung Jawa

jpnn.com - JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) konsisten menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Melalui Integrated Terminal (IT) Jakarta, Pertamina Patra Niaga Regional JBB menggelar Upskilling Kelompok Konservasi bertajuk Protect Nature, Preserve The Future bagi kelompok binaan Kelompok Masyarakat Peduli Konservasi pada Minggu (15/2) di pesisir Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Program dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan kelompok konservasi lokal dalam menjaga ekosistem pesisir termasuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan peran masyarakat dalam melestarikan laut dan wilayah pesisir.

"Kami menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dari Pertamina Patra Niaga dalam pelatihan konservasi ini, yang kebetulan bertepatan dengan HUT Kelurahan Pulau Untung Jawa untuk semakin menguatkan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir," ujar Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, Kamis (19/2).

Integrated Terminal Manager Jakarta, I Nyoman Adi Pradana, menekankan bahwa program Upskilling ini bertujuan untuk memastikan masyarakat pesisir memiliki kapasitas lebih baik dalam menghadapi tantangan lingkungan sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

“Melalui pelatihan ini, Pertamina Patra Niaga ingin memastikan masyarakat pesisir memiliki keterampilan yang lebih memumpuni dalam menghadapi tantangan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Adi.

Selain pelatihan teknis, program ini juga menekankan kolaborasi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah dalam menjaga ekosistem pesisir. Peningkatan kapasitas diharapkan membuat kelompok konservasi lebih efektif sebagai garda terdepan pelestarian lingkungan, melalui pembelajaran teknis konservasi keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim lewat praktik lapangan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB Susanto August Satria menyatakan bahwa program ini selaras dengan visi perusahaan untuk fokus pada transisi energi dan penyediaan produk energi yang lebih hijau untuk mendukung lingkungan dan masa depan.