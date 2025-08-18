Pertamina Patra Niaga Hadirkan Beragam Promo Kemerdekaan & Aktivasi Sapa Pelanggan SPBU

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menggelar serangkaian promo hemat dan aktivitas spesial dalam memperingati HUT ke-80 RI.

Program ini dapat dinikmati pengguna aplikasi MyPertamina yang berlangsung sepanjang Agustus 2025 di berbagai kanal layanan, mulai dari SPBU Pertamina, outlet Bright Gas, Bright Store, Bright Cafe, hingga berbagai program menarik di aplikasi MyPertamina.

Program tersebut digelar sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan RI, sekaligus sebagai upaya untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menjelaskan promo ini merupakan bentuk apresiasi kepada konsumen Pertamina di seluruh Indonesia.

“Tanpa konsumen, Pertamina ini tidak ada apa-apanya. Karena itu, pada HUT ke-80 RI ini, kami menghadirkan berbagai program promo dari Sabang sampai Merauke untuk masyarakat. Sesuai tagline ‘Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’, Pertamina Patra Niaga bertekad mengabdi sepenuhnya untuk kemajuan Indonesia,” ujar Ega.

Berikut promo BBM Lebih Hemat di SPBU Pertamina menggunakan aplikasi MyPertamina di antaranya:

17 Agustus 2025: Hemat Rp450/liter untuk Pertamax Turbo, Pertamax, dan Pertamina Dex. Minimal transaksi Rp250.000 dengan maksimal pembelian 45 liter dan untuk kuota 8.000 konsumen.

??18 Agustus 2025: Hemat Rp450/liter untuk Pertamax Turbo dan Pertamax. Minimal transaksi Rp25.000 dengan maksimal pembelian 8 liter untuk 17.000 pembeli pertama.



?Pertamina Dex Hemat Rp300/liter: Berlaku 18-31 Agustus 2025, minimal pembelian Rp250.000, maksimal 50 liter/transaksi, kuota 5.000 konsumen/hari.



?Thank God It’s Fuel Day (TGIF): Hemat hingga Rp300/liter untuk Pertamax Turbo & Pertamax, minimal pembelian Rp250.000 setiap Jumat pukul 06.00-20.00 WIB, transaksi melalui MyPertamina.

?I Like Monday (ILM): Hemat Rp300/liter untuk Pertamax Turbo & Pertamax setiap Senin selama 19 - 31 Agustus, pukul 06.00 – 20.00 WIB, minimal transaksi Rp30.000.

?Promo Akhir Pekan, pembelian Pertamax Series & Dex Series, transaksi min. Rp300.000, Sabtu dapat dobel poin dan Minggu dapat hadiah E-Voucher MyPertamina Rp10.000 hingga 31 Desember 2025, tiap Sabtu & Minggu pkl 06:00 - 20:00 WIB.

Promo Bright Gas dan Bright Store:

•? ?Promo Refill Bright Gas di Bright Store & Klik Indomaret

Bright Gas 12 Kg hemat Rp 8.000, right Gas 5,5 Kg hemat Rp 5.000, dan Bright Gas Can hemat Rp2.500 Berlaku 15-19 Agustus 2025 di seluruh Bright Store (offline) dan Klik Indomaret dengan semua metode pembayaran.