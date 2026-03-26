Pertamina Patra Niaga Hadirkan Beragam Promo Spesial Libur Lebaran 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai promo spesial Ramadan dan Idulfitri 2026 bagi masyarakat selama periode libur lebaran.

Untuk mendukung perjalanan mudik dan libur lebaran yang lebih hemat, Pertamina Patra Niaga turut memberikan berbagai promo BBM melalui aplikasi MyPertamina.

Khusus periode 13–31 Maret 2026, Pertamina Patra Niaga juga memberikan promo diskon hingga Rp15.000 untuk pembelian Pertamax dan Pertamina Dex menggunakan MyPertamina.

Tak hanya itu, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan 2x poin MyPertamina untuk transaksi seluruh produk Pertamax Series, Dex Series, serta produk non-BBM setiap akhir pekan.

Selain promo BBM, tersedia juga penawaran menarik lainnya seperti bonus E-Voucher MyPertamina senilai Rp20.000 ketika servis kendaraan di Enduro Service.

Masyarakat juga berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif edisi lebaran, seperti prayer set dan perlengkapan ibadah lainnya hanya dengan menukarkan poin MyPertamina di Serambi MyPertamina.

Adapun salah satu promo unggulan yang ditawarkan adalah program Bright Gas, di mana masyarakat dapat memperoleh gratis tabung Bright Gas 5,5 kg dengan menukarkan 2 tabung LPG 3 kg.

Selain itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan potongan harga hingga Rp25.000 untuk isi ulang Bright Gas 5,5 kg menggunakan aplikasi MyPertamina selama periode promo berlangsung.