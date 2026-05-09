Pertamina Patra Niaga Hadirkan Outlet Bright Gas di Jaringan Toko SRCIS

jpnn.com, BANDUNG - PT Pertamina Retail berkolaborasi dengan PT Sampoerna Retail Community Indonesia Sembilan (SRCIS) dalam menghadirkan dan memperluas akses energi bagi masyarakat.

Hal ini ditandai melalui peresmian Outlet Bright Gas SRC di SRC YD Makmur Jaya, Bandung, pada Kamis (7/5).

Peresmian ini menjadi implementasi nyata kerja sama distribusi Bright Gas melalui jaringan toko SRC yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menyampaikan, kolaborasi ini merupakan bagian dari sinergi pengembangan jaringan distribusi Bright Gas sekaligus penguatan peran UMKM dalam menghadirkan akses energi yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Eko menambahkan, Pertamina Patra Niaga melihat SRCIS sebagai mitra strategis yang memiliki jaringan luas dan dekat dengan masyarakat.

“Outlet Bright Gas ini adalah salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi Pertamina Patra Niaga beserta SRC. Kami ingin mengembangkan outlet Bright Gas ini menjadi lebih luas lagi, SRC menjual semua produk yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Eko Ricky.



Eko menjelaskan, kerja sama ini menjadi langkah awal untuk memperluas jaringan outlet Bright Gas melalui toko-toko SRC di berbagai wilayah Indonesia.

Pada tahap awal implementasi, program ini telah mencakup lima outlet SRC yang aktif melayani penjualan Bright Gas Family (Bright Gas 5,5kg, Bright Gas 12kg dan Bright Gas Can 220 gr).

Bandung Raya ditetapkan sebagai wilayah pilot project dengan target pengembangan hingga 50 outlet, dan secara nasional program ini ditargetkan dapat menjangkau hingga 1.500 outlet di seluruh Indonesia.