Pertamina Patra Niaga Hadirkan Promo Bright Gas, Tukar Tabung Gratis Hingga Dapat Cashback

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menghadirkan beragam promo istimewa Bright Gas bagi pelanggan setia selama periode 20 Februari–31 Maret 2026.

Program ini memberikan berbagai keuntungan mulai dari trade-in tabung gratis hingga potongan harga dan cashback khusus transaksi menggunakan aplikasi MyPertamina.

Melalui program ini, masyarakat berkesempatan mendapatkan tabung Bright Gas 5,5 Kg tanpa isi secara gratis hanya dengan menukarkan dua tabung LPG 3 Kg di SPBU Pertamina terpilih.

Tidak ada pembatasan kuota untuk program trade-in ini selama periode promo berlangsung.

Selain itu, konsumen yang melakukan isi ulang (refill) tabung Bright Gas 5,5 Kg menggunakan seluruh metode pembayaran di aplikasi MyPertamina berkesempatan memperoleh potongan harga hingga Rp.10.000,-.

Setiap konsumen dapat menikmati promo potongan harga maksimal tiga kali transaksi selama periode berlangsung.

Tak hanya itu, pelanggan yang melakukan pembayaran isi ulang Bright Gas 5,5 Kg menggunakan metode pembayaran MyPertamina yang terkoneksi dengan e-wallet LinkAja juga berkesempatan mendapatkan cashback saldo hingga Rp.15.000,-.

Cashback akan diterima maksimal H+7 hari kerja setelah transaksi selesai dan dapat dicek langsung melalui aplikasi LinkAja. Menariknya, konsumen bisa menggabungkan promo potongan harga dan cashback sesuai ketentuan yang berlaku.