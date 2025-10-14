Pertamina Patra Niaga Hadirkan Promo Hemat BBM & Bonus Menarik, Jangan Sampai Ketinggalan!

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga kembali memanjakan para pelanggan setianya melalui beragam promo hemat dan bonus menarik untuk masyarakat sepanjang Oktober ini.

Melalui aplikasi MyPertamina, masyarakat bisa menikmati pengalaman isi BBM yang lebih praktis dan menguntungkan.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan Pertamina Patra Niaga menyiapkan beragam promo mulai dari potongan harga langsung lebih hemat pembelian BBM, bonus poin, hingga e-voucher dan cashback e-wallet, serta kesempatan memenangkan undian MyPertamina Tebar Hadiah Tahun 2025.

Berikut Promo Hemat yang berlangsung di bulan Oktober:

I Like Monday : Awal pekan jadi lebih hemat! Nikmati potongan pembelian BBM Rp300/liter untuk setiap pembelian Pertamax dan Pertamax Turbo berlaku setiap hari senin minimal transaksi Rp. 30.000.

Thank God It’s Fuel Day : Hari Jumat lebih seru dengan diskon Rp. 300/liter untuk Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex minimal transaksi Rp. 250.000.

Bonus Akhir Pekan : Setiap Sabtu, konsumen yang membeli Pertamax Series dan Dex Series akan langsung mendapatkan double points yang masuk ke MyPertamina untuk dapat ditukarkan.

Roberth menambahkan Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh pengguna setia MyPertamina untuk segera menukarkan poin yang dimiliki.

Jangan sampai kesempatan ikut serta dalam program MyPertamina Tebar Hadiah 2025 pengundian periode 3 terlewat begitu saja, karena periode ini akan segera ditutup pada 31 Oktober 2025.

“Cukup dengan membuka aplikasi MyPertamina, mengecek jumlah poin, lalu menukarkannya menjadi kupon undian, masyarakat sudah bisa memperebutkan hadiah menarik. Mulai dari perjalanan Haji untuk dua orang, mobil Honda HR-V, motor Vespa, hingga iPhone terbaru, semua bisa jadi milik Anda, karena semangat kami, Se-Indonesia Bisa Menang!,” tutur Roberth.

Masyarakat bisa mengecek daftar SPBU yang sudah terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina di mypertamina.id/spbu.