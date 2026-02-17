Pertamina Patra Niaga Hadirkan Sistem Inovasi Cerdas Kelola Limbah
jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga melalui unit Aviation Fuel Terminal (AFT) Minangkabau menghadirkan SI CADIAK (Sistem Inovasi Cerdas Kelola Limbah), sebagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbasis ekonomi sirkular.
Limbah pertanian yang sebelumnya belum dikelola secara optimal kini diposisikan bukan lagi sebagai sisa hasil panen, melainkan sebagai sumber daya bernilai yang dapat dimanfaatkan secara produktif.
Dengan pendekatan eco-inovasi, jerami diolah secara berkelanjutan untuk menekan praktik pembakaran terbuka, meminimalkan dampak lingkungan, sekaligus meningkatkan efektivitas pemanfaatan potensi lokal.
Program ini mengubah limbah jerami dan kotoran ternak menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus ramah lingkungan.
Melalui SI CADIAK, sebanyak 894 ton jerami per tahun dan 864 ton kotoran ternak diolah menjadi kompos, bioetanol, parfum jerami ramah lingkungan bernama ARUWA, mendukung Program Sawah Pokok Murah, serta menghasilkan energi baru terbarukan melalui PLTS yang dimanfaatkan untuk mendukung Learning Center UKASEMA.
Dampak yang dihasilkan pun signifikan, antara lain penurunan emisi hingga 1.305 ton CO?e per tahun, pengurangan kasus ISPA sampai 80% dalam periode 2022–2025, serta peningkatan pendapatan masyarakat hingga 63% melalui diversifikasi produk dan efisiensi biaya pertanian.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M. V. Dumatubun, menyampaikan program ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.
“SI CADIAK menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara Pertamina Patra Niaga dan masyarakat mampu menghadirkan solusi berkelanjutan. Program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan limbah, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi, memperkuat ketahanan energi berbasis biogas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari secara inklusif,” ujar Roberth.
SI CADIAK menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara Pertamina Patra Niaga dan masyarakat mampu menghadirkan solusi berkelanjutan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pastikan Kualitas BBM, Pertamina Ajak Pemimpin Redaksi Media Tinjau Keandalan ITJ Plumpang
- Soroti Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi, Komisi VI: Bukan Kesalahan Pertamina
- Pertamina Patra Niaga Jelaskan Proses Distribusi & Quality Control BBM Kepada Para Pimred
- Pertamina Terus Meningkatkan Layanan Energi Kepada Masyarakat
- Mantap! PT Pelita Air Service Merampungkan Reaktivasi Bandara Pinang Kampai Dumai
- Dirut Simon Aloysius Mantiri Paparkan Komitmen Pertamina Beyond Energy di Ajang Ini