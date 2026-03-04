menu
Pertamina Patra Niaga JBB Pastikan Pasokan BBM di Banten Aman

Pertamina melalui program Safari Ramadan menyalurkan santunan kepada tiga yayasan yatim piatu, yakni Yayasan Suy Al Kahfi, Panti Ash-Shirath dan Griya Yatim & Dhuafa. Foto: Dokumentasi Pertamina

jpnn.com, BANTEN - Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) 1447 H PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan keandalan operasionalnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Langkah ini diawali dengan kegiatan Management Walkthrough (MWT) dan Safari Ramadan di Fuel Terminal (FT) Tanjung Gerem, Banten, Senin (2/3).

Hal ini bertujuan menjamin kelancaran distribusi energi bagi masyarakat, khususnya di wilayah Banten, selama periode puncak mudik dan Lebaran 2026.

Rangkaian MWT ini dihadiri langsung jajaran manajemen Pertamina Patra Niaga Regional JBB serta pengurus DPD III Hiswana Migas.

"Fokus utama kunjungan adalah inspeksi mendalam pada fasilitas vital, mulai dari Filling Shed (area pengisian mobil tangki) hingga area penyimpanan (storage) BBM," kata Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB Freddy Anwar, Rabu (4/3).

Freddy menegaskan aspek keselamatan kerja (Health, Safety, Security, and Environment) menjadi prioritas utama di tengah peningkatan permintaan energi.

"Kami memastikan seluruh aspek operasional berada dalam kondisi siap tempur menjelang Satgas RAFI. Pelayanan terbaik dan keselamatan kerja adalah harga mati bagi kami selama masa krusial ini," tegas Freddy.

Selain aspek teknis, Pertamina juga memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat sekitar wilayah operasional.

Pertamina Patra Niaga JBB memastikan pasokan BBM di Banten aman selama Ramadan hingga Idulfitri

