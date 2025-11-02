Pertamina Patra Niaga JBB Respons Cepat Insiden Laka Lantas di Cianjur

jpnn.com, CIANJUR - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat bersama Tim Damkar Cianjur dan Polres Cianjur merespons cepat penanganan insiden laka lantas Mobil Tanki BBM di Jalan Pasar Hayam, Cianjur pada Sabtu (1/11).

Susanto Satria, Area Manager Communications, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat mengatakan tim Pemadam Kebakaran Pertamina langsung bertindak merespons insiden berangkat dari FT Bandung Grup, Padalarang menuju lokasi kejadian.

Sekitar Pukul 23.45 WIB api di sekitar Mobil Tanki BBM berhasil dipadamkan dengan metode Foam, sedangkan kebakaran di area terdampak bisa dipadamkan oleh tim gabungan sekitar Pukul 02.45 Minggu dini hari (2/11).

Pertamina Patra Niaga Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat terus berkoordinasi dan berkomunikasi intens dengan pemerintah terkait, kepolisian terkait penanganan terdampak lebih lanjut.

Susanto menjelaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pertamina Patra Niaga juga menurunkan tim medical untuk turut memantau korban luka-luka yang dirujuk ke RS terdekat.

“Saat ini kami sedang melakukan inventarisir pihak-pihak yang terdampak atas insiden laka lantas ini, untuk selanjutnya berkomunikasi terkait dengan penanganan dampak,” terang Satria.

Pertamina Patra Niaga JBB memastikan bahwa pasokan BBM ke wilayah Cianjur dalam keadaan aman dan terpenuhi.

“Pasokan BBM telah dikirimkan kembali ke wilayah Cianjur, masyarakat jangan khawatir,” terang Satria.