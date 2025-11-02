Pertamina Patra Niaga JBB Tangani Cepat Insiden Kebakaran Mobil Tangki BBM di Cianjur

jpnn.com, CIANJUR - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) bergerak cepat menangani insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil tangki BBM di Jalan Pasar Hayam, Cianjur pada Sabtu malam (1/11).

Kecelakaan tersebut sempat menimbulkan kebakaran di area sekitar lokasi kejadian.

Begitu mendapat laporan, Tim Pemadam Kebakaran Pertamina segera diberangkatkan dari Fuel Terminal (FT) Bandung Group Padalarang menuju lokasi.

Berkolaborasi dengan Damkar Cianjur dan Polres Cianjur, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sepenuhnya pada Minggu dini hari (2/11).

“Sekitar pukul 23.45 WIB api di sekitar mobil tangki berhasil dipadamkan menggunakan metode foam. Sementara api di area terdampak sepenuhnya padam sekitar pukul 02.45 dini hari,” ungkap Area Manager Communications, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB Susanto August Satria, Minggu (2/11)

Pertamina Patra Niaga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama Tim Damkar Cianjur dan Polres Cianjur, atas koordinasi cepat dan respons tanggap dalam penanganan insiden tersebut.

Menurut Satria, sinergi lintas instansi menjadi faktor penting yang berhasil mencegah meluasnya dampak kebakaran.

“Kami berterima kasih atas kerja sama semua pihak yang telah sigap dan bahu-membahu dalam proses pemadaman serta pengamanan area kejadian,” ucapnya.