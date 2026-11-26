jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga bersama PT Pertamina Retail memberi ruang bagi pemenang Bright Gas Cooking Competition (BGCC) untuk terus mengembangkan diri.

Melalui kolaborasi bersama Chef Mei Mei Tanujaya, Juara I Bright BGCC 2025, kini hadir lima menu baru di Bright Café Signature yang berlokasi di Lobi Fastron, Grha Pertamina, Jakarta, Senin (23/11).

Melalui kolaborasi tersebut, Chef Mei Mei berkesempatan mengembangkan resepnya menjadi menu yang bisa dinikmati langsung oleh pelanggan.

Baca Juga: Pertamina Trans Kontinental Monitoring Program Desa Energi Berdikari di Kariangau

VP Marketing & Brand Management Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan kolaborasi ini merupakan upaya nyata pihaknya dalam memberikan nilai tambah bagi para peserta BGCC, tidak hanya melalui kompetisi, tetapi juga dengan membuka peluang pengembangan kreativitas dan potensi bisnis mereka.

“Bagi kami, BGCC bukan sekadar ajang kompetisi memasak, tetapi juga wadah untuk menemukan, mengapresiasi, dan mengembangkan talenta kuliner Indonesia. Kami ingin memastikan perjalanan para pemenang tidak berhenti setelah kompetisi, melainkan berlanjut melalui kesempatan nyata untuk mengembangkan karya, memperluas pengalaman, hingga membuka peluang usaha," ujar Heppy.

"Kolaborasi dengan Bright Café Signature ini menjadi salah satu bentuk nyata pengembangan dan kesempatan bagi pemenang BGCC untuk berkreasi di dalam ekosistem Pertamina, selain itu kami juga mendukung karya dan prestasi mereka di eksternal," imbuhnya.

Bagi Chef Mei Mei, kolaborasi ini bermula dari kerja samanya dengan Bright Gas, yang kemudian mempertemukannya dengan Bright Café Signature untuk mengembangkan menu bersama.

Chef Mei menilai Bright Café Signature memiliki pilihan menu berkarakter premium dan melihat peluang agar kreasi hasil kolaborasi ini ke depan dapat dinikmati pelanggan di cabang Bright Café lainnya.