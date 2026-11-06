Pertamina Patra Niaga Kembangkan Wisata Bawah Air

jpnn.com, KUPANG - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Integrated Terminal (IT) Tenau berkolaborasi dengan Kelompok Anana Laut melakukan rehabilitasi terumbu karang sekaligus merintis pengembangan destinasi wisata bawah air.

Hal tersebut diwujudkan melalui Program Eduwisata LEMBU BERSERI (Lestarikan Terumbu untuk Berdaya, Sejahtera, dan Mandiri).

Upaya ini diwujudkan melalui inovasi Modular Artificial Coral Reef (M-CAR), yaitu media transplantasi terumbu karang berbahan beton dengan desain modular yang disesuaikan dengan karakteristik perairan Teluk Kupang yang memiliki arus bawah laut cukup kuat.

Sebanyak 100 unit M-CAR telah ditempatkan di area rehabilitasi dengan konfigurasi melingkar, yang tidak hanya berfungsi sebagai media tumbuh terumbu karang, tetapi juga dirancang sebagai embrio kawasan wisata bawah air untuk aktivitas snorkeling dan diving.

Kelompok Anana Laut sebagai kelompok konservasi binaan Pertamina Patra Niaga IT Tenau turut terlibat dalam kegiatan transplantasi sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kapasitas dalam menjaga ekosistem laut.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menjelaskan Program Eduwisata LEMBU BERSERI merupakan bagian dari komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan dalam mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat.

“Program TJSL Pertamina Patra Niaga tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada dampak jangka panjang. Melalui LEMBU BERSERI, kami mendorong masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga ekosistem laut sekaligus mengembangkan potensi wilayahnya,” tutur Ahad.

"Kami percaya lingkungan yang lestari dapat menjadi modal bagi tumbuhnya peluang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," imbuhnys.