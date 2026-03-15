Pertamina Patra Niaga, Kementerian ESDM & BPH Migas Tinjau Keandalan Pasokan Energi Jelang Idulfitri 

jpnn.com, MAKASSAR - PT Pertamina Patra Niaga bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan peninjauan dalam rangka Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri dalam memastikan kesiapan dan keandalan pasokan energi di Sulawesi Selatan menjelang Idulfitri 1447 H, pada Jumat (13/3).

Peninjauan dilakukan di sejumlah infrastruktur energi strategis, yakni Aviation Fuel Terminal (AFT) Hasanuddin, Integrated Terminal Makassar, Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Patra Trading, serta SPBU 74.901.15 Samratulangi.

Melalui kegiatan ini, Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah memastikan seluruh infrastruktur distribusi BBM, LPG, dan Avtur di Sulawesi Selatan siap melayani kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri, sekaligus menjaga keandalan pasokan energi di wilayah Indonesia Timur.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Hadirkan Promo Double Points MyPertamina Hingga Akhir 2026

Dalam peninjauan tersebut, Komisaris dan Direksi Pertamina Patra Niaga dan stakeholder melihat langsung kesiapan infrastruktur distribusi energi sekaligus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas produk BBM di SPBU guna memastikan produk yang diterima masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Investasi dan Ekonomi Muhammad Mahmud Azhar Lubis menyampaikan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan energi turut memastikan kesiapan pasokan energi bagi masyarakat menjelang Idulfitri.

“Kami dari tim Satgas Ramadan Idulfitri dari ESDM datang ke Kota Makassar ini untuk melihat ketersediaan tentunya BBM, juga nanti listrik dan elpiji supaya meyakinkan bahwa seluruh infrastruktur dan pasokan aman untuk menghadapi Idulfitri di mana arus mudik juga menuju wisata pastinya sangat tinggi. Tadi sudah kita cek ketersediaan LPG, BBM cukup. Jadi kami harapkan konsumen pun merasa aman dan tidak perlu menyimpan stok banyak-banyak (tidak perlu panic buying),” jelas Mahmud.

Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso menjelaskan pihaknya telah membentuk Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri 2026 untuk memastikan layanan energi bagi masyarakat tetap berjalan optimal.

“Kami telah membentuk Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri dan tentu kita memastikan bahwa layanan kita selama Ramadan dan Idulfitri ini akan tercukupi. Kita ingin memastikan teman-teman yang sedang berlibur bisa terlayani dengan baik,” tutur Alimuddin.