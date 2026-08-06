Pertamina Patra Niaga Kenalkan Inovasi Tukar Jerami kepada Staf Khusus Wapres

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat memperkenalkan inovasi Skema Tukar Jerami dalam Program Prakarsa Bagja Juara kepada Staf Khusus Wakil Presiden RI, Tina Talisa.

Inovasi pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sirkular tersebut ditinjau Tina saat melakukan kunjungan kerja ke Yayasan Hidayatul Burhan, Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat implementasi Program Prakarsa Bagja Juara yang dikembangkan Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Cikampek. Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sampah, pertanian berkelanjutan, dan pemanfaatan energi terbarukan.

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Staf Khusus Wapres RI Tina Talisa mengapresiasi program tersebut karena mampu mengintegrasikan pengelolaan limbah pertanian, pelestarian lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Melalui program ini, jerami yang sebelumnya dianggap sebagai limbah kini memiliki nilai ekonomi dan manfaat sosial,” ujar Tina, Kamis (6/8).

Menurut Tina, masyarakat dapat memperoleh manfaat sesuai jumlah jerami yang dikumpulkan. Selain ditukar dengan pupuk dan air RO, nilai jerami juga dapat digunakan untuk membantu biaya pemasangan sambungan baru Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau Pamsimas.

“Program ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah dapat sekaligus menghadirkan manfaat bagi lingkungan dan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Sebelum Program Prakarsa Bagja Juara dijalankan, jerami pascapanen di Desa Pasirtanjung umumnya dibakar karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomi. Praktik pembakaran terbuka tersebut berpotensi menyebabkan pencemaran udara, meningkatkan emisi, mengganggu kesehatan masyarakat, dan mengurangi jumlah bahan organik yang kembali ke tanah.