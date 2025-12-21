Pertamina Patra Niaga Kirim Kontainer Tabung LPG & Drum BBM ke Aceh

jpnn.com, ACEH - Pertamina Patra Niaga mengirimkan bantuan logistik berupa tabung LPG dan sarana pendukung distribusi BBM guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di Aceh tetap terpenuhi.

Pada 20 Desember 2025, kapal yang dioperasikan melalui PT Temas diberangkatkan menuju Lhokseumawe Aceh dari Jakarta dengan membawa bantuan tersebut.

Pengiriman ini dilakukan untuk mendukung kelancaran penyaluran energi di wilayah yang akses distribusinya masih menghadapi keterbatasan akibat dampak bencana.

Adapun bantuan yang dikirimkan melalui kontainer PT Temas terdiri dari satu kontainer LPG 3 kg sebanyak 1.800 tabun, satu kontainer LPG 5,5 kg sebanyak 1.300 tabung, satu kontainer LPG 12 kg sebanyak 600 tabung.

Selain tabung LPG, pada pengiriman yang sama juga dikirimkan dua unit skid tank (mobil tangki LPG) dengan kapasitas masing-masing 15 metrik ton untuk memperkuat pasokan LPG di wilayah terdampak.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun mengatakan pengiriman ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pertamina Patra Niaga dalam memastikan layanan energi tetap berjalan di tengah kondisi darurat.

“Kami berupaya semaksimal mungkin memastikan pasokan energi bagi masyarakat Aceh tetap terjaga. Pengiriman tabung LPG, skid tank, serta sarana distribusi BBM ini diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan aktivitas masyarakat, khususnya di wilayah yang aksesnya masih terbatas akibat bencana," ujar Roberth.

Dukungan juga datang dari PT Pertamina Lubricants yang turut mengirimkan 720 drum merah putih, 10 unit Intermediate Bulk Container (IBC), serta 70 jeriken.