Pertamina Patra Niaga Komitmen Menjaga Keanekaragaman Hayati Lewat Flogacy

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) meluncurkan program Flora Legacy atau Flogacy untuk menjaga keanekaragaman hayati.

Tanaman langka bisa menjadi sumber makanan, obat-obatan, dan bahan baku yang sangat berharga bagi manusia.

"Program Flora Legacy atau Flogacy merupakan upaya melestarikan tanaman langka dan melindungi satwa lokal, khususnya yang ada di sekitar Desa Sukapura," kata FT Manager Tasikmalaya (PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat - JBB), Teuku Kiki Jovan, Selasa (23/9).

Program ini mengedepankan metode ramah lingkungan, serta menggunakan teknologi dalam perawatan dan pemantauan flora.

Kegiatan ini juga melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, LSM, komunitas, serta masyarakat sekitar.

Mereka diajak ikut dalam proses penyemaian, perawatan, dan inventarisasi jenis flora. Arboretum ini diharapkan dapat menjadi pusat konservasi, edukasi, dan penelitian lingkungan.

“Kami ingin Arboretum Sukapura menjadi tempat belajar sekaligus inspirasi agar makin banyak yang peduli menjaga alam,” jelasnya.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria, menyatakan bahwa Flogacy adalah bentuk nyata komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan.