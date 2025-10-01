Pertamina Patra Niaga Lakukan Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi, Silakan Cek di Sini!
Rabu, 01 Oktober 2025 – 20:50 WIB
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi Pertamax Series dan Dex Series berlaku pada 1 Oktober 2025.
Pada 1 Oktober 2025 ini, harga BBM Pertamax Series tetap, sedangkan Dex Series mengalami penyesuaian harga.
Penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax Series dan Dex Series per 1 Oktober 2025 di Pulau Jawa dan Bali adalah sebagai berikut:
1. Pertamax (RON 92): Rp 12.200/liter
2. Pertamax Green (RON 95): Rp 13.000/liter
3. Pertamax Turbo (RON 98): Rp 13.100/liter
4. Dexlite (CN 51): Rp 13.700/liter
5. Pertamina Dex (CN 53): Rp 14.000/liter
PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga BBM Non-Subsidi yang berlaku per hari ini, 1 Oktober 2025
