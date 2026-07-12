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Pertamina Patra Niaga Maksimalkan Penyaluran BBM ke Seluruh SPBU Jabodetabek

Pertamina Patra Niaga Maksimalkan Penyaluran BBM ke Seluruh SPBU Jabodetabek
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Pertamina Patra Niaga memaksimalkan penyaluran BBM ke seluruh SPBU di wilayah Jabodetabek. Foto dokumentasi Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM ke seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Jabodetabek tetap berjalan. Wilayah tersebut mencakup DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. 

"Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memastikan distribusi BBM berjalan optimal," kata Pjs. Area Manager Communications, Relations & CSR Regional JBB, Arya Yusa Dwicandra, Minggu (12/7).

Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan stok BBM dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

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Tujuannya agar kebutuhan energi masyarakat di wilayah Jabodetabek dapat terpenuhi dengan baik. 

Selain itu, Pertamina juga menyampaikan permohonan maaf atas kendala dan kondisi yang terjadi di sejumlah titik pelayanan. Penanganan terus dilakukan agar proses distribusi serta pelayanan kepada konsumen dapat kembali berjalan secara optimal.

Dia menegaskan, dalam menjaga kelancaran pasokan, Pertamina Patra Niaga terus memantau kondisi stok dan penyaluran BBM ke SPBU. 

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Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan maupun kendala operasional yang berpotensi terjadi di lapangan.

"Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan dan tetap membeli sesuai kebutuhan," ucapnya.

Pertamina Patra Niaga memaksimalkan penyaluran BBM ke seluruh SPBU di wilayah Jabodetabek

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