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Pertamina Patra Niaga Memperkuat Tata Kelola Pengadaan BBM Demi Jaga Ketahanan Energi

Pertamina Patra Niaga Memperkuat Tata Kelola Pengadaan BBM Demi Jaga Ketahanan Energi
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Pertamina Patra Niaga memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya ketahanan dan swasembada energi nasional. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA -  

Pertamina Patra Niaga sebagai subholding downstream di bawah PT Pertamina (Persero) selaku Holding Migas memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya ketahanan dan swasembada energi nasional.

Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan dan pendistribusian energi secara nasional hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

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Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengungkapkan Pertamina Patra Niaga mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif dalam rangka mengeliminir adanya tindakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian untuk memastikan terwujudnya tata kelola yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan dan intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan minyak mentah, BBM, LPG, termasuk proses pendistribusiannya.

“Dalam melaksanakan proses bisnisnya, baik secara operasional maupun dalam proses pengadaan, Pertamina Patra Niaga menjunjung tinggi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (TARIF) untuk memastikan tidak adanya pelanggaran code of conduct ataupun adanya conflict of interest," tegas Roberth.

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Pertamina Patra Niaga terbuka untuk menjalin kerja sama dengan pihak manapun dalam bentuk kemitraan maupun penyedia barang dan jasa sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.

Bagi masyarakat yang menemukan ataupun mengetahui adanya informasi terkait gangguan dan intervensi terhadap perusahaan dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. (mrk/jpnn)


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Ini langkah Pertamina Patra Niaga mengantisipasi adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan minyak mentah, BBM, LPG, dan pendistribusian


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

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