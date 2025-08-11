Pertamina Patra Niaga Memperluas Cakupan Sertifikasi SAF ke 3 Bandara Besar
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga kembali menegaskan komitmennya dalam pengembangan energi bersih dengan meraih kembali sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) untuk skema Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) serta Renewable Energy Directive-European Union (RED-EU).
Pencapaian tersebut memperkuat posisi Pertamina Patra Niaga sebagai pelopor distribusi Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Asia Tenggara, sekaligus menjadi bukti nyata dukungan perusahaan terhadap upaya pengurangan emisi karbon global di sektor penerbangan.
Sertifikasi diserahkan langsung CEO PT Qualitas Sertifikasi Indonesia (QSI) Ryanza Prasetya kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.
Prosesi penyerahan disaksikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Komisaris Utama Pertamina Persero Mochamad Iriawan, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso dalam acara 'Peta Jalan Pertamina: Menuju Kedaulatan Energi dengan Bisnis Berkelanjutan' di Jakarta, Senin (11/8).
PT QSI adalah Badan Sertifikasi yang bekerja sama dengan ISCC sebagai sistem sertifikasi internasional pertama yang dapat digunakan untuk membuktikan keberlanjutan dan penghematan gas rumah kaca untuk semua jenis biomassa dan bioenergi.
“Sertifikasi ISCC untuk CORSIA dan EU menjadi aspek penting bagi Pertamina Patra Niaga sebagai entitas yang mendistribusikan SAF. Bulan Agustus 2025 ini, Pertamina Patra Niaga kami kembali mendapat pengakuan dari ISCC atas kesesuaian implementasi standar ISCC framework CORSIA," ujar Harsono Budi.
Lebih lanjut Harsono Budi mengatakan hal ini sekaligus memperpanjang keikustertaan Pertamina Patra Niaga Sebagai Pemasar & Pengelola (Trader with Storage) Sustainable Aviation Fuel pertama di Asia Tenggara yang tersertifikasi ISCC yang di dapat pada sejak 2024.
"Jika tahun lalu cakupan hanya mencakup dua bandara, yaitu Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, kini kami menambah satu bandara lagi, yaitu Halim Perdanakusuma,” sebut Harsono Budi.
Fasilitas yang memperoleh sertifikasi ISCC CORSIA dan ISCC EU tahun ini adalah AFT di Bandara Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, serta Halim Perdanakusuma
