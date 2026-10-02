Pertamina Patra Niaga Mendukung Program KDMP Lewat Penyaluran LPG 3 Kg

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga terus mendukung program pemerintah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satunya dengan memperkuat akses dan distribusi energi di tingkat desa dan kelurahan.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran LPG 3 Kg melalui KDKMP sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung kebutuhan energi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian di tingkat lokal.

Hingga akhir September 2026, Pertamina Patra Niaga telah mendukung sebanyak 958 KDKMP yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dan terus berupaya memperbaiki layanan distribusinya.

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Dukungan ini merupakan bentuk sinergi Pertamina Patra Niaga dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam mengoptimalkan peran KDKMP sebagai bagian dari ekosistem ekonomi dan distribusi energi di desa dan kelurahan.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Pertamina Patra Niaga mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari sinergi bersama pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan," kata Kitty.

Melalui dukungan terhadap akses dan distribusi energi, lanjut Kitty, Pertamina Patra Niaga berharap KDKMP dapat turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di wilayahnya.

Dukungan melalui LPG 3 Kg menjadi salah satu bentuk kolaborasi Pertamina Patra Niaga dalam mendukung pelaksanaan KDKMP.