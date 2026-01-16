menu
Pertamina Patra Niaga Pasok Avtur Perdana di Bandara Notohadinegoro

Petugas sedang melakukan pengisian Avtur di bandara (Ilustrasi). Foto: Dok Pertamina

jpnn.com, JEMBER - Pertamina Patra Niaga mengisi bahan bakar pesawat (avtur) perdana di Bandara Notohadinegoro, Jember, Jawa Timur pada Kamis (15/1).

Pengisian avtur perdana dilakukan pada pesawat jenis ATR dan berlangsung aman serta lancar dengan mengacu pada standar keselamatan dan prosedur operasional yang berlaku.

Langkah ini menandai kesiapan infrastruktur pendukung penerbangan di bandara tersebut untuk melayani operasional penerbangan secara reguler.

Dalam fase awal operasionalnya, Bandara Notohadinegoro direncanakan melayani lima kali penerbangan per pekan dengan rute Jember-Jakarta dan Jember-Bali pulang-pergi.

Bupati Jember, Muhammad Fawait menyampaikan pengisian avtur perdana ini merupakan langkah strategis dalam mendukung operasional penerbangan di Bandara Notohadinegoro.

Menurutnya, tersedianya layanan pengisian bahan bakar pesawat di bandara tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional maskapai sekaligus mendorong pertumbuhan konektivitas udara di wilayah Jember dan sekitarnya.

“Jadi kalau kemarin pesawat habis bahan bakarnya, pesawat harus mengisi di Bali atau di Halim, Jakarta. Hari ini sudah bisa langsung mengisi di Bandara Jember,” ujar Fawait.

Keberadaan fasilitas pengisian bahan bakar pesawat ini diharapkan dapat memperkuat peran Bandara Notohadinegoro sebagai simpul transportasi udara regional, mendukung mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi di Kabupaten Jember.

Pertamina Patra Niaga akan selalu hadir mendukung industri penerbangan Indonesia sebagai satu ekosistem.

