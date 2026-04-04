Pertamina Patra Niaga Pastikan Penyaluran BBM di Kota Cilegon Tetap Terjaga

jpnn.com - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) terus memastikan kebutuhan energi masyarakat, khususnya bahan bakar minyak (BBM), tetap terpenuhi optimal.

Dalam proses distribusi, Pertamina Patra Niaga secara intensif melakukan pemantauan lapangan dan koordinasi guna menjaga keandalan pasokan.

"Pertamina Patra Niaga Regional JBB telah melakukan monitoring pengiriman pada Jumat (3/4) untuk produk Pertalite dan Pertamax di beberapa SPBU di Kota Cilegon," kata Area Manager Communications, Relations & CSR Regional JBB Pertamina Patra Niaga, Susanto August Satria, Sabtu (4/4).

Dia menjelaskan, telah langsung ditindaklanjuti pengiriman BBM Pertalite dan Pertamax di Kota Cilegon untuk menambah stok di masyarakat. Kondisi saat ini sudah berjalan normal dengan percepatan waktu pengiriman.

Satria menambahkan, secara umum kondisi stok BBM di wilayah Kota Cilegon dalam keadaan aman dan mencukupi. Pertamina Patra Niaga juga telah melakukan percepatan distribusi dan penjadwalan prioritas pengiriman ke SPBU yang mengalami serapan tinggi guna memastikan layanan kepada masyarakat tetap optimal.

“Pertamina Patra Niaga terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait dan menyiapkan langkah mitigasi, termasuk alih suplai serta percepatan distribusi, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tambah Satria.

Pertamina turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebih (panic buying) serta bijak dalam menggunakan energi dengan membeli sesuai kebutuhan karena pasokan BBM di wilayah Cilegon dan sekitarnya dalam kondisi aman dan terus didistribusikan secara optimal.

"Informasi lebih lanjut mengenai layanan produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) di nomor 135 atau pcc135@pertamina.com," pungkas Satria. (esy/jpnn)



