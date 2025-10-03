Pertamina Patra Niaga Pastikan SPBU di Mandalika Siaga Melayani Pengunjung

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapan layanan energi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lombok selama perhelatan akbar Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 pada 3–5 Oktober 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit.

Langkah ini dilakukan untuk melayani ribuan penonton, wisatawan, dan masyarakat lokal yang akan memadati kawasan Mandalika.

Salah satu titik layanan utama adalah SPBU Pertamina 54.835.14 Kuta Mandalika, SPBU terdekat dari area sirkuit.

Selain menyediakan beragam jenis BBM, SPBU ini juga menghadirkan fasilitas lengkap seperti minimarket, musala, toilet gratis, bengkel Enduro, hingga layanan isi angin gratis untuk memberikan kenyamanan lebih bagi para pengunjung.

“Sejak adanya event Pertamina Grand Prix of Indonesia, jumlah pengunjung yang mengisi BBM di sini meningkat signifikan. Tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Mandalika,” ujar Lalu, Operator SPBU Pertamina Kuta Mandalika.

Kenyamanan layanan ini turut dirasakan langsung oleh para pengguna. Roberto, wisatawan asal Italia, mengungkapkan kesannya.

“Saya biasa mengisi BBM untuk motor di sini. Saya senang sekali karena orang-orangnya ramah dan pelayanannya sangat baik. Terima kasih Pertamina," ucapnya.

Tak hanya menjadi ajang balap motor dunia, Pertamina Grand Prix of Indonesia juga menjadi magnet sport tourism yang menghadirkan wisatawan dari berbagai negara.