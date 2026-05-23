Pertamina Patra Niaga Perkenalkan Bisnis Hilir Energi Kepada Mahasiswa

jpnn.com, BANDUNG - Pertamina Patra Niaga berkolaborasi bersama sektor akademisi dengan mendukung gelaran Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 di Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Kamis (21/5).

Program ini menjadi ruang untuk mengembangkan potensi talenta muda, mendorong lahirnya ide dan inovasi, serta membangun dampak berkelanjutan bagi masa depan energi Indonesia.

Pada 2026, PGTC mengusung tema “Energizing Acceleration for Future Impact” dengan konsep roadshow ke sejumlah kampus di Indonesia.

Program ini menghadirkan berbagai kegiatan edukatif, kompetitif dan kolaboratif, mulai dari Energizing Talks, kompetisi inovasi energi, debat energi, hingga exhibition booth yang memperkenalkan berbagai bisnis dan peluang pengembangan karier di lingkungan Pertamina Group.

Kick off PGTC 2026 di ITB dibuka melalui seremoni yang menghadirkan jajaran manajemen Pertamina, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB Prof. Dr. Irwan Meilano serta Sekretaris Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. apt. Junaidi Khotib.

Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Downstream PT Pertamina turut berpartisipasi dalam PGTC 2026 melalui area booth interaktif yang memperkenalkan bisnis hilir energi dan upaya menjaga ketahanan energi nasional, memperkenalkan aplikasi MyPertamina untuk layanan konsumen, hingga berbagai informasi terkait pengembangan karier, magang, dan peluang rekrutmen.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina Patra Niaga, Dewi Kurnia Salwa menjelaskan partisipasi tersebut menjadi upaya perusahaan untuk memberikan wawasan industri sekaligus membangun kesiapan generasi muda menghadapi dunia kerja dan tantangan sektor energi.

“Pertamina Goes to Campus 2026 merupakan wujud komitmen kami dalam membina tunas-tunas muda bangsa agar memiliki kesiapan, kompetensi, dan semangat untuk turut menjaga kedaulatan energi nasional. Kami berharap generasi muda dapat menjadi pribadi yang adaptif, kompetitif, dan siap menghadapi berbagai tantangan industri di masa depan,” jelas Dewi.