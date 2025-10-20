Pertamina Patra Niaga Perkuat Kolaborasi Industri Aviasi Dalam Penggunaan SAF

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menggelar Pertamina Sustainable Aviation Fuel Forum 2025 pada Kamis (16/10) sebagai bentuk komitmen dalam mendorong transformasi energi di sektor penerbangan nasional.

Forum ini menjadi wadah diskusi strategis antar pelaku industri dan mitra untuk mempercepat penerapan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Indonesia.

SVP Business Development PT Pertamina Wisnu Medan Santoso, menjelaskan pengembangan SAF telah menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pertamina untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung dekarbonisasi sektor aviasi.

“Kami memandang SAF bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi solusi strategis untuk menggerakkan ekonomi sirkular. Indonesia memiliki potensi besar dari limbah minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO), dan Pertamina berkomitmen memanfaatkannya menjadi energi bersih bernilai tinggi,” ujar Wisnu.

Wisnu menambahkan, Pertamina telah melakukan penelitian dan pengembangan SAF selama lebih dari satu dekade, mulai dari konversi bahan baku, proses penyulingan, hingga sertifikasi kualitas produk.

SAF Pertamina telah memenuhi standar internasional yang menjadi acuan dalam industri penerbangan global.

“Produk kami telah melewati fase uji coba penerbangan bersama Pelita Air dengan hasil yang sangat positif. Tanpa perlu modifikasi signifikan pada mesin pesawat, SAF kami menunjukkan performa yang stabil, aman, dan efisien,” tambahnya.

Airbus Indonesia menyatakan dukungannya terhadap upaya Pertamina dalam mempercepat pengembangan SAF di Tanah Air.