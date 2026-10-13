Pertamina Patra Niaga Perkuat Konservasi di Pantai Biaung
jpnn.com, BALI - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Fuel Terminal (FT) Sanggaran mendampingi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sari Segara Kesiman Kertalangu untuk memperkuat perlindungan penyu, sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir.
Inisiatif konservasi ini bermula dari aktivitas sehari-hari masyarakat yang kerap menyaksikan penyu naik ke pantai untuk bertelur.
Dari kepedulian tersebut, masyarakat mulai mengamankan telur, memantau sarang, hingga merelokasi telur yang berisiko ke tempat penetasan semi-alami.
Kegiatan yang awalnya dilakukan secara sederhana itu kemudian berkembang menjadi upaya konservasi yang lebih terorganisasi melalui pendampingan FT Sanggaran.
Ketua POKMASWAS Sari Segara Kesiman Kertalangu I Made Bagus Mahayana mengatakan keterlibatan masyarakat dalam konservasi tumbuh dari kepedulian terhadap lingkungan di sekitar mereka.
“Awalnya kami adalah nelayan. Karena sering melihat penyu naik ke Pantai Biaung untuk bertelur, kami mulai ikut mengamankan telur-telurnya. Dari situ kami belajar memantau sarang, merelokasi telur yang berisiko ke tempat penetasan, hingga nantinya tukik menetas dan dilepasliarkan kembali,” ujar I Made Bagus Mahayana.
Melalui pendampingan tersebut, anggota kelompok mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pemantauan sarang, relokasi telur, pengelolaan tempat penetasan atau hatchery, pencatatan perkembangan telur, hingga pelepasliaran tukik.
Hingga 2026, kegiatan konservasi ini telah menghasilkan ribuan tukik yang berhasil menetas dan dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya.
Pertamina berkomitmen mendukung pelestarian keanekaragaman hayati melalui program yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama konservasi.
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