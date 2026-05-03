Pertamina Patra Niaga Raih 2 Predikat Best Of The Best

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga meraih penghargaan dalam ajang The Best Corporate Emission Reduction Transparency Awards 2026 atas komitmen perusahaan dalam menghadirkan transparansi pengelolaan emisi serta implementasi berbagai program penurunan emisi secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam ajang tersebut, Pertamina Patra Niaga berhasil meraih dua penghargaan sekaligus untuk kategori Best of The Best dan kategori Trusted Green Achievement in Emission Reduction, dan Trusted Diamond Achievement in Emission Transparency.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat komitmen dalam pengurangan emisi dan transparansi pengelolaannya.

Sebagai bagian dari Subholding Downstream, Pertamina Patra Niaga terus menghadirkan berbagai inisiatif dalam menekan emisi melalui pengembangan produk dan operasional yang lebih ramah lingkungan.

“Upaya pengurangan emisi yang kami lakukan diwujudkan melalui berbagai inisiatif, mulai dari pengembangan Pertamax Green 95, Sustainable Aviation Fuel (SAF), Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau Pertamina Renewable Diesel melalui Green Refinery Cilacap, hingga penggunaan Very Low Sulphur Fuel Oil (VLSFO). Ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan energi yang lebih bersih sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujar Roberth.

Roberth menambahkan, penghargaan ini sekaligus menjadi refleksi bahwa langkah transformasi yang dijalankan Pertamina Patra Niaga dalam menghadirkan energi yang lebih bersih dan transparan terus berada pada jalur yang tepat, serta memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan masa depan energi nasional.

“Penghargaan ini memberikan bukti bahwa Pertamina Patra Niaga sangat berperan dalam mendukung keberlanjutan, dan penurunan emisi. Tidak saja melalui proses operasional, tapi juga melalui produk ramah lingkungan,” kata Roberth.(chi/jpnn)