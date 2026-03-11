Pertamina Patra Niaga Raih 3 Penghargaan di Ajang Anugerah BUMN 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga meraih tiga penghargaan dalam ajang 15th Anugerah BUMN 2026, yang digelar oleh BUMN Track di Jakarta, pada Selasa (10/3).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan BUMN dan para CEO yang berkiprah bagi pertumbuhan bisnis berkelanjutan, serta berkomitmen dalam menjalankan transformasi perusahaan.

Dalam ajang tersebut, Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Downstream PT Pertamina berhasil meraih tiga penghargaan yaitu penghargaan Best CEO Driving Execution yang diterima langsung oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Siapkan 100 Motor Untuk Pengemudi Ojol

Kemudian, penghargaan Transformasi Organisasi Perusahaan Terbaik dan ESG (Environmental, Social, and Governance) Perusahaan Terbaik yang diterima langsung oleh Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun.

Mars Ega Legowo Putra menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi atas langkah transformasi yang terus dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam memperkuat organisasi serta implementasi prinsip keberlanjutan di seluruh lini bisnis untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Indonesia.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi dan motivasi atas transformasi yang terus kami jalankan di Pertamina Patra Niaga, baik dalam penguatan organisasi maupun dalam penerapan prinsip ESG yang terintegrasi dengan operasional bisnis perusahaan,” ujar Mars Ega.

Pertamina Patra Niaga memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi dan pemasaran energi nasional berjalan andal sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.