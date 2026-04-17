Pertamina Patra Niaga Raih 4 Penghargaan di Ajang Indonesia WOW Brand 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga meraih empat penghargaan dalam ajang Indonesia WOW Brand 2026.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil survei Indonesia WOW Brand yang melibatkan konsumen di seluruh Indonesia.

Adapun empat penghargaan yang diraih meliputi kategori BBM Non-Subsidi (Gold Winner) untuk brand Pertamax, BBM Non-Subsidi (Silver Winner) untuk Pertamax Turbo, Aplikasi BUMN (Gold Winner) untuk MyPertamina, serta kategori Brand for Good untuk Bright Gas.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengungkap kekuatan brand Pertamina Patra Niaga didukung oleh konsistensi produk, inovasi layanan, serta kemampuan perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumen yang terus berkembang.

Roberth menambahkan penghargaan ini semakin mendorong perusahaan untuk terus menghadirkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan adaptif mengikuti perkembangan teknologi serta zaman.

“Kami bersyukur brand-brand Pertamina Patra Niaga dapat terus menjadi pilihan masyarakat. Pertamax hadir untuk mendukung kebutuhan berkendara sehari-hari dengan formula Pertatec yang mengandung anti-corrosion dan detergency demulsifier untuk membantu menjaga performa mesin sehingga BBM kendaraan jadi lebih hemat,” ujar Roberth.

Roberth menyampaikan aplikasi MyPertamina dikembangkan untuk memberikan kemudahan, mulai dari berbagai layanan, keuntungan, hingga transaksi non-tunai (cashless) dalam satu aplikasi, mendukung aktivitas sehari-hari jadi lebih praktis.

Selain itu, Bright Gas menjadi produk LPG pilihan konsumen baik di rumah tangga maupun non-rumah tangga, dengan teknologi Double Spindle Valve System yang menjadikan produk lebih aman, serta hadir dengan varian 12 Kg, 5,5 Kg, dan 220 gram sesuai kebutuhan konsumen.