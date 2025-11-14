Pertamina Patra Niaga Raih 8 Penghargaan Keselamatan Migas 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga berhasil meraih delapan penghargaan dalam Forum Komunikasi Keselamatan Minyak dan Gas Bumi (Migas) 2025 yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada Kamis (13/11).

Delapan penghargaan tersebut di antaranya enam Patra Nirbhaya Karya dan dua Patra Prakarsa atas kinerja operasional yang terjaga aman sepanjang tahun.

Pada penghargaan Patra Nirbhaya Karya untuk kategori Tanpa Kehilangan Jam Kerja sebagai Akibat Kecelakaan berhasil diraih oleh Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara, Kalimantan, dan Papua Maluku yang mendapatkan Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha I.

Serta Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur-Bali-Nusa Tenggara, Jawa Bagian Tengah, dan Sumatra Bagian Selatan yang meraih Patra Nirbhaya Karya Utama. Capaian ini menunjukkan konsistensi perusahaan dalam memprioritaskan keselamatan di setiap aspek operasionalnya.

Sementara itu, penghargaan Patra Prakarsa diberikan kepada Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara - Medical melalui inovasi aplikasi HERCULES (Health Risk Assessment and Control Online Ultimate System) yang meningkatkan keandalan kajian risiko kesehatan kerja untuk mengendalikan hazard dan menekan risiko penyakit akibat kerja, serta Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah - PC Prove SSB yang turut meraih penghargaan yang sama melalui inovasi berupa menurunkan risiko proses purging LPG dengan metode SPION (Safety Purging In/Out with Water Gas Inert).

VP HSSE Pertamina Patra Niaga, Geri Simansyah Achsan menyampaikan delapan penghargaan yang diterima tahun ini merupakan hasil dari implementasi aspek keselamatan yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh regional di Pertamina Patra Niaga.

Geri menambahkan keberhasilan tersebut tercapai berkat kepemimpinan yang kuat, komitmen bersama dari pimpinan hingga garda terdepan operasi, serta kedisiplinan dalam menerapkan seluruh program dan regulasi keselamatan di unit kerja masing-masing.

“Beberapa kunci dalam menjaga aspek keselamatan adalah konsistensi, leadership, dan komitmen dari semua pihak mulai dari top leaders sampai ke operational leader untuk memastikan semua peraturan, program kerja, dan aspek-aspek keselamatan yang kita canangkan di level corporate maupun subholding itu diimplementasikan di lapangan,” jelas Geri.(chi/jpnn)