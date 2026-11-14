Pertamina Patra Niaga Raih Anugerah Penggerak Sektor Energi

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga meraih penghargaan Anugerah Penggerak Sektor Energi dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026, pada Kamis (12/11).

Apresiasi ini diberikan atas kontribusi, komitmen dan inovasi dalam pengembangan sektor energi nasional.

Wakil Direktur Utama I Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman mengungkapkan penghargaan tersebut menjadi kebanggaan bagi perusahaan.

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“Penghargaan ini kami persembahkan untuk para Perwira Pertamina Patra Niaga yang tugasnya mendistribusikan energi, baik BBM maupun LPG, kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Ini adalah tanggung jawab kami, sekaligus menjadi pemicu bagi kami untuk terus berbuat yang terbaik untuk negeri ini,” ungkap Taufik.

Pendistribusian BBM dan LPG tersebut dilakukan melalui berbagai moda transportasi, baik laut, darat, maupun udara.

Taufik menambahkan, integrasi bisnis hilir Pertamina Patra Niaga menyatukan kegiatan pengolahan di kilang, distribusi dan pemasaran, serta perkapalan atau shipping.

“Dengan integrasi ini, diharapkan dapat terus tercipta efisiensi dan mendorong pertumbuhan ke depan, sehingga akses masyarakat terhadap energi akan semakin mudah, affordable, dan reliable,” katanya.

"Kami akan terus berupaya untuk menghadirkan energi yang mudah diakses dan andal bagi seluruh masyarakat, sebagai bagian dari kontribusi Pertamina Patra Niaga dalam menggerakkan roda perekonomian dan mendukung kemajuan negeri,” imbuh VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora.(chi/jpnn)