Pertamina Patra Niaga Raih Impact Commitment Awards di Investortrust CSR Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga meraih penghargaan Impact Commitment Awards dalam ajang INVESTORTRUST CSR Awards 2026, yang digelar di Jakarta, Kamis (27/8).

Penghargaan ini menjadi apresiasi atas berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Patra Niaga yang dijalankan untuk memberi manfaat bagi masyarakat.

Program CSR Pertamina Patra Niaga disusun dengan memahami kondisi dan kebutuhan di setiap wilayah operasional.

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Bentuknya beragam, mulai dari pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas, hingga dukungan bagi masyarakat terdampak bencana. Setiap program dijalankan agar manfaatnya dapat dirasakan dan terus berlanjut.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan, apresiasi tersebut menjadi penyemangat bagi perusahaan untuk terus menjalankan program CSR bagi masyarakat Indonesia.

“Penghargaan ini menjadi sebuah cambuk penyemangat tentunya untuk Pertamina Patra Niaga. Kami selalu berkomitmen untuk menjadi salah satu perusahaan di bawah Pertamina Group yang bergerak di bidang energi dan juga berkomitmen dalam penerapan CSR, khususnya di Indonesia,” kata Roberth.

Roberth menambahkan, pelaksanaan CSR Pertamina Patra Niaga juga mencakup dukungan bagi masyarakat saat menghadapi bencana, baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun membantu proses pemulihan masyarakat terdampak.

“Beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwa bencana terjadi di Sumatera Bagian Utara. Kami tidak hanya memberikan bantuan dari sisi energi, tapi juga membantu kebutuhan masyarakat setempat, pengobatan, sembako, dan lain sebagainya. Hal yang sama kami lakukan saat bencana gempa di NTT, termasuk memberikan Psychological First Aid kepada masyarakat terdampak yang sebelumnya dikenal dengan trauma healing,” tambahnya.