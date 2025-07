Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan di Ajang Contact Center World 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina meraih penghargaan dalam ajang Contact Center World Asia Pacific (APAC) 2025, yang digelar di Bali, pada 21-26 Juli 2025.

Dalam kompetisi tahunan yang dikenal sebagai "Olimpiade Contact Center Dunia" ini, Pertamina Patra Niaga berhasil memenangkan Gold Medal dalam kategori Best Contact Center, ?Best Use of Self Service Technology, ?Best Use of Social Media, Best Customer Service Profesional, serta meraih Silver Medal dalam kategori Best Customer Loyalty Program.

Semua penghargaan tersebut diraih dengan mengungguli ratusan peserta dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memberikan layanan pelanggan terbaik melalui transformasi digital, inovasi berkelanjutan, dan penguatan kapabilitas sumber daya manusia di garda depan layanan.

"Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim contact center, yang terus berupaya mengutamakan kepuasan pelanggan dan menjadikan pelayanan prima sebagai prioritas utama. Kami bersyukur bisa menjadi representasi Indonesia di ajang bergengsi ini," ujar Heppy Wulansari, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga.

Pertamina Call Center telah melayani lebih dari 1,1 juta interaksi pelanggan selama 2024. Interaksi tersebut dilakukan melalui beragam kanal, mulai dari telepon, email, media sosial.

Keikutsertaan Pertamina Patra Niaga dalam Contact Center World APAC bukan hanya menunjukkan kualitas layanan yang sejajar dengan perusahaan global, tetapi juga menjadi semangat untuk terus meningkatkan standar layanan pelanggan di industri energi nasional.

Contact Center World merupakan organisasi global yang mewadahi profesional dan organisasi contact center dari seluruh dunia.