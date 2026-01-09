Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Digital Channel Customer Experience Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga melalui aplikasi MyPertamina meraih penghargaan tertinggi sebagai Best Public Service untuk kategori Mobile Apps dalam ajang Digital Channel Customer Experience Award (DIGICCXA) 2026.

Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian acara Top CX Brand Award – CXtraordinary Evening yang digelar di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta (30/4).

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan aplikasi MyPertamina terus dikembangkan untuk menghadirkan layanan digital yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.

Berbagai fitur yang dihadirkan mendukung transaksi pembelian baik BBM, LPG, maupun program loyalitas berupa poin, promo, dan potongan harga untuk memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

Roberth menyampaikan penghargaan ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat kualitas layanan digital yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

“Kami sangat bersyukur dan bangga karena MyPertamina berhasil meraih penghargaan sebagai Best Public Service untuk kategori Mobile Apps. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga kualitas layanan dan menghadirkan inovasi baru agar MyPertamina semakin adaptif terhadap kebutuhan pengguna,” ungkap Roberth.

Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk mengunduh dan memanfaatkan aplikasi MyPertamina guna memperoleh kemudahan akses layanan, mulai dari transaksi pembelian BBM, LPG, hingga program loyalty dan berbagai fitur digital lainnya.(chi/jpnn)