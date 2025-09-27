Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Indonesia Digital Experience of the Year 

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina mencatatkan prestasi internasional dengan meraih penghargaan Indonesia Digital Experience of the Year Kategori Perusahaan Oil & Gas dalam ajang Asian Experience Awards 2025.

Asian Experience Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang menilai keberhasilan perusahaan-perusahaan di Asia dalam menghadirkan brand experience yang inovatif dan berdampak bagi pelanggan.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan transformasi digital Pertamina Patra Niaga melalui aplikasi MyPertamina, yang kini menghadirkan layanan konsumen lebih terintegrasi, modern, dan mendukung percepatan ekosistem transaksi digital di Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan penghargaan ini menjadi bukti digitalisasi yang dilakukan Pertamina Patra Niaga mampu memberikan dampak nyata bagi jutaan konsumen di Indonesia.

“Kami berkomitmen menjadikan MyPertamina sebagai platform energi dan mobilitas yang bukan hanya sekadar aplikasi pembayaran, tetapi juga solusi gaya hidup digital masyarakat. Transformasi ini sejalan dengan roadmap digitalisasi nasional dan misi transisi energi Pertamina. Ke depan, MyPertamina akan semakin kami kembangkan sebagai ekosistem layanan yang lengkap, berkelanjutan, dan memberikan pengalaman terbaik di setiap titik layanan Pertamina,” ungkap Ega.

Aplikasi MyPertamina saat ini telah berkembang pesat dengan fitur pencarian SPBU terdekat, pembayaran digital, loyalti poin, perencanaan perjalanan, hingga pemesanan LPG.

Lebih dari sekadar energi, MyPertamina kini juga memperluas layanannya dengan akses pemesanan hotel hingga maskapai penerbangan, membentuk ekosistem digital yang lebih luas untuk masyarakat.

Ega menambahkan, ke depan MyPertamina akan terus dikembangkan tidak hanya dari sisi fitur, tetapi juga kualitas layanan dan kepuasan konsumen.