Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Indonesia Kita Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menerima penghargaan sebagai Inovator Energi untuk Kemandirian Desa dalam ajang Indonesia Kita Award 2026 yang digelar di Yudistira Grand Ballroom, Patra Jasa Office Tower, Jakarta Selatan, Selasa (10/11) malam.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pertamina Patra Niaga dalam mengintegrasikan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada sektor-sektor produktif pedesaan, seperti pertanian, perikanan, dan peternakan melalui program unggulan Desa Energi Berdikari (DEB).

Program ini memanfaatkan infrastruktur ramah lingkungan, guna mendukung kemandirian pasokan energi dan meningkatkan produktivitas ekonomi warga lokal secara berkelanjutan.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Kembangkan Wisata Bawah Air

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V Dumatubun mengatakan penghargaan ini merupakan wujud nyata dedikasi seluruh insan Pertamina Patra Niaga dalam mengabdi bagi negeri dan memperkuat ketahanan energi mulai dari tingkat masyarakat.

“Penghargaan ini tentunya tidak hanya menjadi pendorong dan penyemangat bagi Pertamina Patra Niaga, tetapi juga menjadi lambang dari kerja keras serta perjuangan kami. Pertamina Patra Niaga tidak hanya bertugas mendistribusikan energi untuk Indonesia, tetapi juga memberikan sumbangsih serta penciptaan nilai secara langsung kepada masyarakat,” ujar Roberth.

Hingga kini, sebanyak 154 titik Desa Energi Berdikari telah dikembangkan dengan menjangkau lebih dari 160.000 penerima manfaat yang menjadi mitra langsung Pertamina Patra Niaga.

Melalui program ini, perusahaan tidak hanya memasok infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi.

Warga desa dibekali kemampuan pengelolaan energi secara mandiri—baik berbasis tenaga surya, mikrohidro, maupun biogas yang kemudian diintegrasikan untuk mendukung kegiatan produktif seperti pertanian, pengolahan pangan, dan usaha mikro lainnya.