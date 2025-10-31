MyPertamina Fair 2025
Pertamina Patra Niaga Rayakan Akhir Tahun dengan Pesta Tukar Poin Penuh Hadiah & Kejutan
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menutup tahun dengan penuh semangat dan apresiasi bagi pelanggan setia dengan kembali menghadirkan MyPertamina Fair 2025.
MyPertamina Fair merupakan program tahunan yang menjadi ajang perayaan sekaligus pesta tukar poin terbesar dari MyPertamina.
Program ini berlangsung mulai 1 November hingga 31 Desember 2025, menghadirkan berbagai keuntungan, promo eksklusif, hadiah menarik, hingga konser akhir tahun yang dapat diikuti oleh seluruh pengguna MyPertamina di Indonesia.
Melalui tema #TinggalTukarAja, pelanggan MyPertamina diajak untuk menukarkan poin sebelum masa berlakunya berakhir di akhir tahun ini.
Poin yang diperoleh dari setiap transaksi produk unggulan Pertamina melalui aplikasi MyPertamina dapat ditukarkan dengan beragam program menarik, seperti Win Grand Prize, Voucher Partners, Bazaar Pertamina, Charity & Sustainability, Game Series, Flash Sale, serta puncak acara MyPertamina Fair Show 2025 yang digelar di Bandung.
Pj. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan penyelenggaraan MyPertamina Fair 2025 merupakan bentuk apresiasi perusahaan terhadap pelanggan setia MyPertamina, serta menjadi persembahan Pertamina Patra Niaga pada HUT ke-68 Pertamina karena telah dipercaya menjadi garda terdepan penyedia energi untuk negeri.
"Melalui program ini, kami ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya seru dan menguntungkan, tapi juga memperkuat hubungan emosional antara Pertamina dan masyarakat,” ujar Roberth.
Untuk dapat mengikuti MyPertamina Fair 2025, konsumen cukup menggunakan poin MyPertamina yang diperoleh dari setiap transaksi menggunakan aplikasi MyPertamina.
Pertamina Patra Niaga merayakan akhir tahun dengan menghadirkan MyPertamina Fair 2025, pesta tukar poin dengan banyak hadiah dan kejutan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Triwulan III 2025, Pertamina NRE Catat Kinerja Solid, Capaian di Atas Target
- Mantap, 12 Startup Jebolan Pertamuda Langsung Teken MoU dengan Investor
- Pertamina Umumkan Para Juara Pertamuda Seed and Scale 2025, Ini Daftarnya
- Pertamina Hulu Indonesia Capai Lifting Migas di Atas Target pada Triwulan III 2025
- Layani Keluhan Konsumen, Dirut Pertamina Patra Niaga Bersama Dirjen Migas Tinjau SPBU di Jatim
- Dirut Pertamina Patra Niaga & Dirjen Migas Tegaskan Komitmen Layani Keluhan Konsumen