Pertamina Patra Niaga Rayakan HUT Ke-80 RI di Seluruh Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menggelar beragam kegiatan serentak di seluruh wilayah operasional dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 RI.

Mengusung semangat Energi Merah Putih, Indonesia Maju, rangkaian perayaan diwarnai dengan upacara bendera, lomba tradisional, santunan sosial, hingga aksi ikonik di darat maupun laut.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Verieza menyampaikan perayaan ini menjadi wujud penghormatan bagi bangsa sekaligus apresiasi kepada konsumen dan masyarakat.

“Kami merayakan kedaulatan RI yang ke-80 bersama masyarakat, konsumen, komunitas, hingga veteran. Tanpa pelanggan, Pertamina tidak ada artinya. Melalui berbagai program dari Sabang sampai Merauke, kami terus berkomitmen melayani sepenuh hati demi memajukan Indonesia,” ujar Roberth.

Ikon Bendera Raksasa Bawah Laut Wakatobi menjadi momentum bersejarah tercipta di Sulawesi Tenggara, ketika Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Hiswana Migas dan komunitas penyelam membentangkan bendera Merah Putih terbesar di bawah laut di Wakatobi.

Kegiatan ini melibatkan lebih dari 20 komunitas, dive center lokal, mahasiswa, hingga pelaku UMKM, sebagai simbol nasionalisme sekaligus kepedulian terhadap ekosistem laut dan pariwisata bahari Indonesia.

Selain itu di berbagai SPBU, seperti di Makassar, Manado, Semarang, dan Jakarta, Pertamina Patra Niaga menggelar kegiatan Sapa Pelanggan, lomba rakyat, serta santunan bagi anak yatim, veteran, komunitas ojek online, dan sahabat difabel. Berbagai lomba rakyat antara lain pelanggan mengikuti lomba baca teks proklamasi, tarik tambang, hias kendaraan merah putih, hingga nyanyi lagu kemerdekaan.

“Kami ingin SPBU bukan hanya sekadar tempat pengisian BBM, tetapi juga ruang interaksi yang hangat. Melalui kegiatan ini, kami mengajak masyarakat merayakan kemerdekaan dengan kebersamaan dan mendukung energi berkualitas Pertamina," tutur Roberth.