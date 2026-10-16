Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Dorong Kemandirian Penyandang Disabilitas
jpnn.com, BITUNG - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Integrated Terminal (IT) Bitung menjalankan program Pusat Ajar Disabilitas Unggul (PADU).
Bersama kelompok binaan KALEB Community, program ini mengolah limbah kelapa yang selama ini kerap dianggap sebagai material sisa menjadi kerajinan bernilai ekonomi.
Inisiatif ini sekaligus menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan, menghasilkan produk kreatif, serta membuka peluang usaha produktif yang inklusif dan berkelanjutan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Trainers of Trainer (ToT) dan pelatihan pembuatan kerajinan berbahan limbah kelapa.
Para tutor terlebih dahulu memperoleh pelatihan dari tenaga profesional agar memiliki bekal keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi proses produksi anggota kelompok.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan praktik pembuatan kerajinan yang melibatkan penyandang disabilitas, termasuk teman tuli dan penyandang disabilitas fisik.
Teman tuli terlibat dalam pembuatan kerajinan bersama fasilitator, sementara anggota lainnya dapat mengambil peran dalam pemasaran, komunikasi produk, dan aktivitas usaha sesuai kemampuan masing-masing.
Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto menyampaikan PADU diarahkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas agar dapat mengembangkan keterampilan dan terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.
Melalui PADU, Pertamina mendukung peningkatan keterampilan penyandang disabilitas sekaligus mendorong tumbuhnya kegiatan usaha yang memiliki nilai ekonomi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hadir di Gerai KDKMP, LPG Pertamina Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Komunitas
- Begini Kesiapan Pertamina Patra Niaga Menyambut Kunjungan Delegasi ASCOPE 2026
- Dony Oekon Desak Pertamina Memastikan Pasokan Daerah Aman demi Atasi Antrean
- Pertamina SMEXPO Yogyakarta Capai Nilai Transaksi Rp3,8 Miliar
- Optimalisasi Sumur Tua Jadi Peluang Mendukung Produksi Pertamina
- Antrean BBM di Bali Disorot Dunia, Gus Rivqy: Kenapa Ini Masih Terjadi?