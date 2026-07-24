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Pertamina Patra Niaga Resmikan 13 Penerima Program Beasiswa Calon Pelaut

Pertamina Patra Niaga Resmikan 13 Penerima Program Beasiswa Calon Pelaut
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PT Pertamina Patra Niaga (Ilustrasi). Foto: dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga bersama Pertamina Foundation meresmikan 13 penerima Program Beasiswa Calon Pelaut Tahun 2026 dalam acara Inaugurasi di Yudhistira Ballroom, Patra Jasa Office Tower, Jakarta, Kamis (23/7).

Program ini merupakan bentuk komitmen Pertamina Patra Niaga dalam mencetak generasi pelaut Indonesia yang profesional, berintegritas, dan siap mendukung keberlanjutan distribusi energi nasional, sekaligus membuka akses pendidikan dan kesempatan berkarier bagi putra-putri terbaik bangsa.

Keberadaan pelaut yang kompeten menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional, keselamatan pelayaran, dan security of supply energi nasional.

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Program Beasiswa Calon Pelaut merupakan salah satu upaya perusahaan dalam menyiapkan regenerasi pelaut yang mampu menjawab kebutuhan industri maritim dan energi di masa depan.

Pada 2026, program ini bekerja sama dengan tujuh perguruan tinggi pelayaran di Indonesia dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta.

Dari 403 pendaftar, sebanyak 100 peserta mengikuti tahapan seleksi administrasi dan tes tertulis, 40 peserta melanjutkan ke tahap wawancara, hingga akhirnya terpilih 13 penerima beasiswa terbaik.

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Setelah menyelesaikan pendidikan, para penerima akan dipersiapkan untuk bergabung sebagai pelaut di PT Pertamina Patra Niaga.

“Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau, garis pantai sepanjang lebih dari 100 ribu kilometer, serta wilayah laut mencapai sekitar 3,3 juta kilometer persegi. Kondisi tersebut menjadikan pelaut memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga konektivitas dan kelancaran distribusi energi nasional,” ujar Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto.

Setelah menyelesaikan pendidikan, para penerima akan dipersiapkan untuk bergabung sebagai pelaut di PT Pertamina Patra Niaga.

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