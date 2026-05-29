Pertamina Patra Niaga Salurkan 2.031 Hewan Kurban

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menyalurkan sebanyak 2.031 hewan kurban yang terdiri dari 1.001 ekor sapi dan 1.030 ekor kambing kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Penyaluran hewan kurban dilaksanakan di sekitar wilayah operasional Pertamina Patra Niaga dan Anak Perusahaan mulai dari Kantor Pusat & Regional, Terminal BBM, Terminal LPG, Integrated Terminal, Aviation Fuel Terminal, hingga wilayah operasional Kilang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir memberikan manfaat sosial sekaligus mempererat hubungan harmonis dengan masyarakat di sekitar area operasi perusahaan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M. V. Dumatubun menuturkan Iduladha menjadi momentum penting untuk menumbuhkan nilai keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian sosial.

“Momentum Iduladha mengajarkan pentingnya berbagi dan memperkuat kepedulian terhadap sesama. Melalui penyaluran hewan kurban ini, Pertamina Patra Niaga ingin terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempererat hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar wilayah operasional perusahaan,” ujar Roberth.

Pelaksanaan kegiatan kurban melibatkan Badan Dakwah Islam (BDI) Pertamina Patra Niaga dan dilaksanakan bersama masjid, yayasan, serta lembaga sosial di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Pembagian daging kurban dilakukan secara bertahap mulai 27 hingga 29 Mei 2026 kepada masyarakat dan kelompok yang membutuhkan di berbagai daerah.

Roberth menambahkan, Pertamina Patra Niaga bersyukur bisa menyalurkan hewan kurban hingga ke berbagai wilayah operasional di seluruh Indonesia, termasuk area dengan akses yang menantang dan wilayah perintis, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.