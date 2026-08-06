Pertamina Patra Niaga Salurkan Bantuan Alsintan Listrik untuk Petani

jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga menyalurkan tiga unit traktor listrik dan satu unit mesin perontok padi (dores) listrik di kawasan Subak Sembung, Denpasar, Bali.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Komisaris Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sabar Yudo Suroso bersama Komisaris PT Pertamina Patra Niaga, Wanti Waranei F. Mamahit pada Senin (3/8).

Sabar mengatakan Pertamina Patra Niaga tidak hanya berupaya menghadirkan akses energi bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pemanfaatan energi yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Alsintan ini dapat membantu kegiatan operasional petani, mempercepat pengolahan lahan dan hasil pertanian, serta mengurangi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat," ujar Sabar.

Uma Palak Lestari merupakan kelompok binaan Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai yang menjadi bagian dari Program Desa Energi Berdikari Pertamina Patra Niaga.

Program ini melibatkan sekitar 35 anggota kelompok usaha bersama yang bergerak di bidang pertanian, pengolahan produk lokal, dan pengembangan ekowisata.

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Masyarakat di kawasan tersebut mengembangkan berbagai komoditas pertanian, seperti bawang, cabai, tomat, sayuran, bunga telang, hingga produk olahan ikan lele yang menjadi sumber penghasilan tambahan bagi kelompok.

Tidak hanya mengembangkan sektor pertanian, Uma Palak Lestari juga mengoptimalkan potensi energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro bernama Si Uma.