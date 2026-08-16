Pertamina Patra Niaga Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Warga Terdampak Gempa di NTT

jpnn.com, FLORES - Pertamina Patra Niaga memastikan masyarakat terdampak gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) memperoleh bantuan yang dibutuhkan dan ketersediaan energi tetap terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat serta penanganan keadaan darurat.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan melalui program Pertamina Peduli, pihaknya segera menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa.

“Tim Pertamina Patra Niaga di wilayah terdampak memberikan informasi kebutuhan bantuan dan Sabtu kemarin kami telah mengirimkan bantuan tersebut. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa makanan, tetapi juga berbagai kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat," ujar Kitty.

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Penyaluran bantuan tahap pertama telah dilaksanakan pada Sabtu (15/8) dan hingga kini masih terus berlangsung.

Sampai saat ini, bantuan telah menjangkau sekitar 422 penerima manfaat. Bantuan yang disalurkan meliputi lebih dari 250 paket makanan siap santap, 100 dus air mineral, 20 dus biskuit, 15 dus roti, dan 20 dus susu UHT.

Selain kebutuhan pangan, Pertamina Patra Niaga juga menyalurkan berbagai perlengkapan kesehatan dan kebersihan untuk membantu masyarakat selama masa tanggap darurat, antara lain paracetamol, obat diare, vitamin, minyak kayu putih, pampers, pembalut wanita, sabun mandi, serta tisu basah.

Dukungan lainnya mencakup tiga unit toilet portable dan satu unit genset berkapasitas 3.000 watt guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi terdampak.

Kitty menegaskan kehadiran Pertamina dalam situasi bencana merupakan bentuk kepedulian perusahaan untuk membantu masyarakat menghadapi masa sulit.