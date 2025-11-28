Pertamina Patra Niaga Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana di Sumatera

jpnn.com, PADANG - Pertamina Patra Niaga melalui program Pertamina Peduli bergerak cepat memberikan dukungan kemanusiaan sejak Rabu (26/11) hingga hari ini (28/11) untuk Padang Pariaman, Sibolga–Tapanuli, Lhokseumawe, dan Aceh Utara.

Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan warga terdampak mendapatkan bantuan dan tetap aman serta terjangkau selama masa tanggap darurat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan kepedulian dan kesiapsiagaan merupakan bagian penting komitmen perusahaan.

“Pertamina Peduli hadir secepat mungkin memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi, termasuk akses LPG untuk dapur umum dan pelayanan masyarakat di posko. Kami ingin memberikan energi yang membantu mereka tetap kuat dan segera pulih,” ujar Roberth.

Pertamina bergerak cepat menyalurkan berbagai bentuk bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat di wilayah terdampak. Bantuan tersebut meliputi 1.660 kilogram beras, 774 kardus mie instan, 142 papan telur, 57 kardus minyak goreng, 40 tabung Bright Gas, serta 290 kardus air mineral.

Seluruh dukungan ini disesuaikan dengan kebutuhan paling mendesak di posko pengungsian untuk membantu masyarakat tetap dapat menjalani aktivitas harian secara layak selama masa pemulihan.

Distribusi bantuan terus dilakukan secara bertahap melalui skema kolaborasi dengan pemerintah daerah dan BPBD setempat, agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan di berbagai titik bencana di Sumatera.

Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD untuk memastikan bantuan tiba di titik yang paling membutuhkan dan dapat mempercepat pemulihan warga.