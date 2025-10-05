Pertamina Patra Niaga Sapa Pelanggan Setia Pertamax di SPBU Area MotoGP Mandalika

jpnn.com, LOMBOK - Direktur Utama Pertamina Patra Niaga hadir langsung menyapa pelanggan setia Pertamax Series, di SPBU 54.83.203 Kota Mataram, sebagai salah satu SPBU yang mendukung penyediaan BBM untuk gelaran MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025.

Kehadiran jajaran Direksi Pertamina Patra Niaga ini menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah setia menggunakan bahan bakar berkualitas untuk kendaraan sehari-hari.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama tidak hanya berbincang dengan konsumen yang tengah mengisi BBM, tetapi juga membagikan merchandise kepada pelanggan setia Pertamax.

“Pertamax adalah produk unggulan kami yang mendukung performa kendaraan sehari-hari, sekaligus menjadi bahan bakar resmi MotoGP Mandalika. Saya senang bisa bertemu langsung dengan pelanggan setia di SPBU ini, karena apa yang mereka gunakan untuk kendaraan pribadi, juga dipakai di lintasan balap kelas dunia,” ujar Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.

Pertamina Patra Niaga juga menghadirkan berbagai promo dan program loyalitas khusus bagi pelanggan Pertamax dan Pertamax Turbo di SPBU kawasan Mandalika.

Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan konsumen, tetapi juga menumbuhkan kebanggaan masyarakat menggunakan BBM berkualitas sekaligus mendukung agenda transisi energi rendah emisi di Indonesia.

“Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 adalah panggung global yang membanggakan bangsa. Pertamina Patra Niaga bangga menjadi bagian dari sejarah ini, sekaligus menegaskan komitmen kami untuk menghadirkan energi berkualitas, mendukung prestasi olahraga, serta memperkuat posisi Indonesia di mata dunia,” terangnya.

Kehadiran Pertamina Patra Niaga melalui penyediaan energi baik dari, SPBU, Avtur, hingga LPG untuk gelaran internasional sehingga mengasilkan multipler efek, menjadi simbol bahwa perusahaan tidak hanya hadir sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat dalam perjalanan pemenuhan energi kebanggaan bangsa.